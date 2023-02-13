“البلدي” يعتمد تخصيص “جنوب القيروان” لـ”السكنية”.. وتوطين الأشجار ضمن المشروع

وافق المجلس البلدي على تعديل طلب تخصيص موقع جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإقامة مشروع سكني.

حيث أدرج «البلدي» الطلب بصفة مستعجلة وببند مايستجد من أعمال في جلسته اليوم، وقام البلدي باعتماد بتعديل الجزئية الخاصة بالشرط رقم 2 من قرار المجلس البلدي السابق، والذي حدد إعادة توزيع الأشجار الموجوده في الموقع، على أن يكون التعديل، «المحافظة الأشجار المعمرة وتوطينها داخل حدود المشروع بدلاً من إزالتها، والتنسق مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».

كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية.

وأيضا وافق على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد وبشأن تعديل حدود موقع نادي رأس الأرض المتداخل مع الموقع المجاور لوزارة الدفاع.