حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 14 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 16°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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