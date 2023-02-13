حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 14 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 16°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.