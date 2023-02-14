محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 15 فبراير 2023

14 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
15 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة على المناطق الجنوبية .

الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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