مركز العجيري: “شعبان” يبدأ في 21 فبراير وغرّة رمضان 23 مارس

أعلن مركز العجيري العلمي أن أول شهر شعبان سيكون فلكيا يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري.

وأضاف المركز في بيان له أن هلال شعبان سيولد صباح يوم الإثنين الموافق 20 فبراير في تمام الساعة 10 والدقيقة 7 صباحا، مبينا أن رؤيته ستتعذر بينما سيكون شكله مستو تماما.

وقال المركز أن شهر رمضان فلكيا لهذا العام سيكون أوله يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل، في حين سيولد هلاله يوم الثلاثاء الساعة 8 والدقيقة 24 ليلا.

وذكر سيمكن للجان تحري هلال شهر رمضان والمهتمين رؤيته بجلاء ووضوح حيث سيمكث مساء الأربعاء لمدة تصل إلى 52 دقيقة ويكون شكله مستو تماما.