محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 17 فبراير 2023

16 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
17 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
بارد إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 09&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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