“الداخلية” تطلق “كويت فيزا” تجريبياً لتنظيم دخول الوافدين

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، تشغيل المنظومة المركزية المتكاملة للسمات البيومترية للكويت في مارس المقبل، والتي تتضمن بصمات أصابع اليد والكف، وصورة الوجه، وقزحية العين، والتوقيع الإلكتروني لجميع الأفراد.

وتفقد الخالد، أمس، مراحل تنفيذ المشروع المتمثلة في تحديث الأنظمة والبنية التحتية لمنافذ الكويت، والتي تتضمن تحديثاً شاملاً لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات، حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز بيانات خاصة بأمن المنافذ، وتوفير أجهزة آلية لتسهيل الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها، وتدقيق السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير، كما تتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر من خلال تدقيق بصمات الأصابع، والوجه، وقزحية العين، والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر، كما يحتوي المشروع على التدقيق على المركبات أمنياً في المنافذ البرية.

واستكمالاً لقرارات لجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، أعلنت وزارة الداخلية أمس الإطلاق التجريبي لتطبيق «كويت فيزا» الإلكتروني المعني بتنظيم دخول الوافدين إلى البلاد والتحقق من سمات دخول العمالة والزائرين والمصادقة على تأشيرات الدخول إلكترونياً بشكل سريع ودقيق قبل الصعود إلى الطائرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الخالد بتنظيم دخول الوافدين إلى البلاد والحد من عملية التزوير والتلاعب في سمات الدخول.

وأضافت أن إطلاق التطبيق يهدف كذلك إلى حماية المجتمع من دخول أصحاب السوابق أو المطلوبين قضائياً أو المصابين بالأمراض المعدية إلى البلاد، مؤكدة أن العمل والتنسيق جاريان حالياً مع وزارة الخارجية وشركات الطيران المختلفة والسفارات الكويتية في الخارج من أجل الإطلاق الرسمي للتطبيق والذي لن يتيح للعاملين من الوافدين وللزائرين من الدخول إلى الكويت إلا من خلاله.

وأشارت «الداخلية» إلى ان الإطلاق التجريبي للتطبيق يتيح لشركات الطيران والعمالة الوافدة والعاملين في السفارات الكويتية تحميل هذا التطبيق واستخدامه للتأكد من صلاحية سمات دخول العمالة الوافدة.