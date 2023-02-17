حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 18 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
بارد الى شديد البروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 07°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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