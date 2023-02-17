محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 18 فبراير 2023

17 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
18 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد الى شديد البروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 07&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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