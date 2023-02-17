حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 18 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد الى شديد البروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 18°

الحرارة الصغرى: 07°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.