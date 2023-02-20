وزير الإسكان: طرح مناقصة مدينة جنوب سعد العبدالله.. الخميس

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عن طرح المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية الرئيسية لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله السكنية.

وأضاف في بيان صحافي أن طرح مناقصة البنية التحتية لمشروع جنوب سعد العبدالله جاء بعد موافقة لجنة المناقصات التابعة للمؤسسة في اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، حيث اجمعت على أن يكون تاريخ الطرح يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن الغرض من المشروع تنفيذ اعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية للمشروع بمدة تنفيذ 48 شهرا، مبينة أنه تم تحديد عدة مناقصات للطرق و البنية التحتية الخاصة بالضواحي السكنية و المباني العامة والتي سيتم طرحها لاحقا وفق البرنامج الزمني المحدد لمناقصات المشروع.

وذكر ان مشروع جنوب سعد العبدالله يعد من المشاريع الإسكانية الكبرى والتي تعمل على تنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنيه ضمن خطتها الاسكانية بمساحة 64 كم2 تقريبا.

ولفت إلى أن المشروع سيحتوي على 24508 وحدة سكنية بالإضافة الى الخدمات والمباني العامة اللازمة لها والأنشطة الأخرى غير السكنية.

وبين أن طرح مناقصات المشروع مرتبط باجتماعات اللجنة المختصة والتي عقدت أولى اجتماعاتها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير 2023، بعد ان استكملت الجهات الحكومية المشاركة فيها ترشيح ممثليها في العضوية، بناء على طلب المؤسسة منهم منذ ديسمبر الماضي.