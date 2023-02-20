مجلس الوزراء: سرعة المضي في تطوير وتجميل الواجهة البحرية

عقــد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي،اليوم الاثنين،في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح رئيـس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:

قمة الحكومات

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج مشاركة سموه في القمة العالمية للحكومات التي استضافتها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا وعلى الموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بفحوى اللقاءات التي تمت بين سموه وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تركزت على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في كافة المجالات إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك .

زلزال تركيا وسورية

من جانب آخر وتنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وفي إطار الدور الإنساني للكويت لمساعدة وإعانة المتضررين من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية مؤخراً أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي مجلس الوزراء علما بنجاح الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) لإغاثة ومساعدة متضرري الزلزال، مشيرةً إلى أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية الكويت بجانبكم بلغت نحو 20.700.000 مليون دينار، والتي تم تنظيمها عبر البث المباشر لتلفزيون الكويت، مشيدةً بمساهمة الجميع بهذه الحملة الوطنية والتي جاءت لتعبر عن تضامن الكويت قيادة وحكومة وشعباً مع الشعبين التركي والسوري والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال المدمر.

كما أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة بنتائج زيارتها إلى تركيا للإشراف على الحملة الإغاثية التي شاركت فيها الجمعيات الخيرية الكويتية وإيصال مواد الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية.

المشاريع السياحية

وفي إطار اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع السياحية في الكويت قدم رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف، والرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري عرضاً مرئياً حول آخر المستجدات لمشروع إعادة تطوير وتجميل الواجهة البحرية، وأثنى مجلس الوزراء على جهود القائمين على هذا المشروع، وأكد على ضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لهذا المشروع .

المشاريع السكنية

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للتقارير الواردة إليه بشأن المشاريع الإسكانية ، استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف ناصر خريبط وعدداً من مسؤولي المؤسسة عرضاً مرئياً حول الملف الإسكاني الذي يهدف إلى استدامة منظومة الرعاية السكنية.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي تهدف إلى وضع الحلول المناسبة بهذا الشأن.

تأسيس الدولة السعودية

وبمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام ، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي خطتها المملكة نحو آفاق التقدم والإزدهار ومنوهاً بما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة ، سائلين المولى عز وجل المزيد من العز والرخاء للمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.