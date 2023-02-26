“الهلال الأحمر” يدخل 9 شاحنات محملة بمساعدات إغاثية وطبية لمتضرري الزلزال في سوريا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري اليوم الأحد عن دخول تسع شاحنات الى سوريا عن طريق معبر (باب السلامة) الحدودي مع تركيا محملة ب 120 طنا من المساعدات الاغاثية والطبية.

وقال ممثل الجمعية الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المساعدات مقدمة من الشعب الكويتي لأشقائه السوريين الذين تضرروا جراء الزلزال الاخير مؤكدا ان الشعب الكويتي لن يدخر جهدا في توفير المتطلبات الانسانية الضرورية للمتضررين السوريين.

واضاف ان المساعدات تتضمن مواد غذائية وإيوائية وطرودا صحية وخياما مبينا انها تأتي في إطار سعي جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدائم الى التخفيف من معاناة الاشقاء السوريين ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وذكر العنزي ان الفريق الميداني للجمعية سيطلع على احتياجات الاسر المتضررة للعمل على تلبيتها مضيفا ان الجمعية ستواصل ايضا تقديم مساعداتها في مختلف المناطق المنكوبة في تركيا وأنها ستعمل على توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين التي تشمل المواد الغذائية وغير الغذائية وغيرها من الاحتياجات.

وقال ان الجمعية تواصل توزيع مساعدات متنوعة في الشمال السوري منذ اللحظة الأولى للزلزال مشيدا بالجهود التي تقدمها سفارة دولة الكويت في تركيا وجمعيتا الهلال الاحمر التركي والقطري على التنسيق والمتابعة لايصال المساعدات للمتضررين.

يذكر ان المؤسسات الكويتية تنشط في تقديم العون والمساعدات الاغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في ال6 من فبراير الجاري وبلغت قوته 7ر7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.