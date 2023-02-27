أكثر من 167 إصابة في العيون بسبب بالونات ومسدسات الماء

شهدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية الكثير من الظواهر والتصرفات المؤسفة المتمثلة في الرعونة والاستهتار وإزعاج الآخرين بل وتعريضهم للخطر باستخدام مسدسات وبالونات الماء، والتي تسببت في أكثر من 167 إصابة في عيون المتواجدين بمواقع الاحتفالات أو قائدي السيارات التي تصادف مرورهم.

وأبلغت مصادر صحية القبس أن أقسام الطوارئ في المستشفيات استقبلت المصابين في عيونهم وبعضهم عولج في مواقع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مشيرة إلى أن تصويب البالونات ورشاشات المياه المستخدمة من قبل الأطفال والمراهقين والموجهة من مسافات قريبة جدا نحو المارة أو من هم بداخل مركباتهم، تسبب في حدوث إصابات مباشرة وخطيرة بالعين، ما ادى إلى نقل عشرات المصابين الى المستشفيات، وتطلب الأمر بعض الاجراءات الطبية العاجلة لإسعاف المصابين فور نقلهم إلى أقسام الطوارئ.

وحذر رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة د. أحمد الفودري، من مخاطر بعض المظاهر السلبية، تعبيراً عن الاحتفال بالاعياد الوطنية في البلاد، كرمي البالونات واستخدام الالعاب «الرشاشات» المائية من مسافة قريبة على وجه أي شخص، سواء على من كان داخل مركبته او سيرا على الاقدام، لان ذلك يؤدى الى عواقب وخيمة من الممكن ان يستمر تأثيرها مدى الحياة.

وأضاف الفودري لـ«القبس» ان الطواقم الطبية في اقسام العيون المختلفة بكافة مستشفيات الوزارة بكافة المحافظات استقبلت حالات الإصابات المختلفة للعين وتم التعامل الفورى معها، من دون الحاجة لإرسال جميع الحالات إلى مركز البحر للعيون.

ونوه الفودري ببعض الإجراءات البسيطة المتبعة عادة من أطباء العيون عند الفحص، كعمل كمادات باردة بلطف؛ لتخفيف الألم والتورم، حتى يتسنى لهم فتح العين وفحصها، كما ينصح بتجنب القيام بالضغط على العين من قبل المصاب، او مرافقيه، فضلا عن تغطية العين بغطاء واقٍ نظيف إلى حين الوصول إلى طبيب الطوارئ.

وكشف الفودري عن تسجيل 36 حالة مصابة بخدش القرنية وحالات مصابة بنزيف داخلي وبكدمات وغيرها في مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون خلال الفترة من صباح يوم الجمعة وحتى مساء السبت، بينها اصابات نتيجة استخدام البالونات والـ water spray، إضافة إلى تسجيل 18 اصابة بخدش في القرنية، وحالة مصابة بجرح قطعي بالحاجب، وحاله مصابة برضة في شبكية العين، وحاله مصابة أيضا برضة بالشبكية في مستشفى الفروانية، و21 حالة مصابة بخدش بالقرنية في مستشفى العدان، مع تسجيل 5 حالات مصابة خدش بالقرنية في مستشفى الجهراء، و 8 حالات خدش بالقرنية بمستشفى جابر خلال المدة المذكورة.

وأكد الفودري على ضرورة عدم التهاون بضربات العين؛ لأنه يمكن لضربة خفيفة أن تؤدي إلى انفصال بالشبكية، وفقدان البصر، أو حدوث قطع أو ثقب للعين، لاسيما وإن كانت تحتوي على صخور أحيانا.

وشدد، على أن مظاهر الاحتفال يجب ألا تشكل خطراً على صحة أي شخص في الشوارع العامة او المناطق السكنية، مؤكدا أن رمي البالونات تتسبب بحوادث خطيرة وتؤدي إلى استنزاف كميات كبيرة من المياه، وهو ما يتطلب زيادة الوعي لدى بعض أولياء الأمور، وتحذير أبنائهم من مخاطر الرمي.

إلى ذلك عبر مواطنون عن أسفهم من هذه التصرفات الطائشة التي لا تليق بالوجه الحضاري للبلاد، لافتين إلى أن الكثير من المراهقين والأطفال قذفوا السيارات ببالونات مملوءة بالماء والحجارة ما تسبب في أذى ومخاطر.

ولوحظ غياب الدور التوعوي لوزارة الاعلام بخطر استخدام بالونات المياه وحتى اساءة استخدامها من خلال اضافة قطع من الحصو قبل قذفها على المشاة ومرتادي الطرق، وأيضا غياب دور وزارة الداخلية في محاولة ردع مثل هذه التصرفات بسن القوانين اللازمة.

المصدر : القبس وصحف أخرى