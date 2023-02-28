سعود العصفور: رفع تعديلات قانون الإعاقة الى المجلس للتصويت عليها قريبا بإذن الله

أكد النائب سعود العصفور أن التعديلات على قانون الإعاقة تم إقرارها في آخر إجتماع للجنة شؤون ذوي الإعاقة ورفع التقرير الخاص بهذه التعديلات إلى المجلس للتصويت عليها.

وأضاف العصفور مغردا في “تويتر” ردا على استفسار من مواطن : بإذن الله ستكون على جدول أعمال المجلس في أقرب فرصة، ونسأل الله التوفيق في ذلك.