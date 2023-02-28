“الداخلية”: حافلات لنقل الجمهور إلى موقع الإحتفال بالألعاب النارية

قالت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ان حافلات نقل الجمهور من المواقف المحددة للتجمع إلى موقع الإحتفال لمشاهدة الألعاب النارية تنطلق في الساعة 30ر2 ظهرا وحتى الساعة 30ر6 مساء عند ابراج الكويت وذلك بمناسبة فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الحافلات المخصصة لنقل الجمهور من موقع الاحتفال إلى المواقف المحددة ستقوم بنقلهم فور الانتهاء من فعاليات الألعاب النارية.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق شارع الخليج العربي جزئيا من تقاطع طريق خالد المرزوق (الدائري الثاني) مع شارع الخليج العربي حتى تقاطع السفارة البريطانية من الساعة 30ر5 مساء وحتى انتهاء الفعالية.

ودعت الجميع الى ضرورة التقيد بالأوقات المحددة والتواجد مبكرا وذلك لضمان وصول جميع الجمهور الى موقع الاحتفال بكل سهولة ويسر.