محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 04 مارس 2023

3 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
04 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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