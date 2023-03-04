حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 05 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 29°

الحرارة الصغرى: 13°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.