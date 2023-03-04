حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 05 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 13°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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