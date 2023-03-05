حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 06 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لاحقا 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق مع فرصة للغبار المحمول .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.