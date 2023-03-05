محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 06 مارس 2023

5 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
06 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لاحقا 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق مع فرصة للغبار المحمول .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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