محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 07 مارس 2023

6 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
07 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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