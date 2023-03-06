حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 07 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
07 مارس 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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