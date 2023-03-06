حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 07 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 32°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.