وزيرة الأشغال بحثت مع ممثلي 7 سفارات أجنبية المساهمة في صيانة الطرق والشوارع

التقت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز اليوم ممثلي 7 سفارات أجنبية؛ للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول. وقالت الوزيرة بوقماز ان الاجتماع أتى بعد توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح لبذل كل جهد لصيانة الطرق بما يرفع من مستوى السلامة والأمان للمواطن والمقيم. واشارت الى انه تم طلب ترشيح الشركات من خلال القنوات الدبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع، مضيفة أن «دخول تكنولوجيا جديدة في العمل المتعلق بإصلاحات الطرق مرحب به ونتمنى الاطلاع عليه». وأكدت بوقماز ضرورة الاخذ بالاعتبار الخبرة والجودة كركيزة اساسية في التأهيل، اضافة الى القدرة على تدريب المهندسين الكويتيين وفق معايير عالمية لاكتساب الخبرات.

حضر الاجتماع سفراء كل من كوريا الجنوبية وفرنسا واليابان والصين وتركيا والقائم بأعمال السفارة الأميركية والقائم بأعمال ألمانيا الاتحادية.