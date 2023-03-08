محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 09 مارس 2023

8 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
09 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة إلى 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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