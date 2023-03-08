حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 09 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة إلى 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.