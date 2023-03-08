حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 09 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
09 مارس 2023
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة إلى 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 18°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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