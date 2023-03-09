حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 10 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.