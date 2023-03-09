حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 10 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
10 مارس 2023
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 18°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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