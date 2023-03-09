محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 10 مارس 2023

9 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
10 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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