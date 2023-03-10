“الصحة”: إجراءات إزالة وهدم مبنى مركز صباح السالم الجنوبي الصحي في المراحل الأخيرة

بالإشارة لما تم تداوله في أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مركز صباح السالم الجنوبي الصحي، أفادت وزارة الصحة بأنها في المراحل الأخيرة لاستكمال إجراءات إزالة وهدم للمبنى، كما وأنه قد تم الانتهاء من التصميم الجديد للمركز.

وبهذا الشأن، أفادت الوزارة أيضاً أنها بصدد الحصول على موافقة الجهات المعنية بإعادة بناء المركز، ولحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك، فإن قطاع الشؤون الهندسية في الوزارة كان قد انتهى من إجراءات القيام بالإصلاحات اللازمة لواجهة المركز الصحي، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.