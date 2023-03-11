حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 12 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

1 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.