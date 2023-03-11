محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 12 مارس 2023

11 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
12 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

1 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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