حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 12 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 14°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
1 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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