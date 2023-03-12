موظفو “الأوقاف” يناشدون رئيس الوزراء: قرار تمديد ساعات العمل أضر بنا وبأبنائنا

ناشد عدد كبير من موظفي الأوقاف (دور القرآن) سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح بحل مشكلة ساعات العمل التي لم تراعي أوقات العمل مع مدارس وزارة التربية، خاصة وأن الآباء والأمهات المتضررون من قرار تمديد ساعات العمل ملتزمون مع أبناءهم لتوصيلهم الى المدارس في ظل غياب حافلات النقل التابعة لوزارة التربية .

‏فضلا عن الازدحام الشديد الذي يتسبب به دخول وخروج الموظفين في الفترتين الصباحية والمسائية وتوقيت “البصمة” غير المرن الأمر الذي سبب ربكة حتى في حركة المرور في بعض مراكز القرآن مثل المركز الكائن في منطقة القصر بمحافظة الجهراء وملاصقته لبعض المدارس .