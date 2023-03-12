محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 مارس 2023

12 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
13 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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