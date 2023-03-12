حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 14°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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