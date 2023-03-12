حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.