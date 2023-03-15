وزير الداخلية يأمر بإنهاء الإجراءات الفورية للمركبات المستوردة في منفذ النويصيب

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أمرا بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (78) لعام 2015 بإنهاء الإجراءات الفورية لجميع المركبات المستوردة من الخارج في ( منفذ النويصيب) بالوقت الحالي قبل دخولها الى الكويت، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 19 مارس الجاري، بالتعاون ما بين ( وزارة الداخلية «الادارة العامة للمرور» – وزارة التجارة والصناعة – الادارة العامة للجمارك – الهيئة العامة للصناعة – بلدية الكويت – الهيئة العامة للبيئة – وزارة المواصلات ) في نفس الوقت.

وسيتم تطبيق القرار على (منفذ السالمي وميناء الشويخ) خلال شهرين، وتعمل على مدار الساعة، وذلك تسهيلاً على المواطنين لإنهاء جميع إجراءات تخليص مركباتهم بأسرع وقت.