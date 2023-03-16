البدء بإزالة المخيمات الربيعية بالمنطقة الشمالية والجنوبية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلديه الكويت عن قيام الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية للموسم 2023/2022 بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمباشرة عملها بإزالة المخيمات الربيعية مع انتهاء موسم التخييم في 15 مارس بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية.

وفي هذا السياق أوضحت لجنة المخيمات الربيعية للموسم 2023/2022 بأن الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء والأحمدي ستباشر عملها بإزالة المخيمات الربيعية المخالفة اليوم 16-3-2023، مثمنة تعاون أصحاب المخيمات الذين قاموا بإزالة مخيماتهم فور انتهاء موسم التخييم وداعية أصحاب المخيمات المخالفة بإزالتها فورا قبل أن تطولها آليات البلدية تجنبا لوضع بلوك لقيمة التأمين مع ضرورة الحفاظ على النظافة العامة لموقع المخيم بعد إزالته وإعادته إلى ما كان عليه للمحافظة على البيئة البرية.