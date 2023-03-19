محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 20 مارس 2023

19 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
20 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 15&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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