حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 20 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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