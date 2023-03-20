محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 21 مارس 2023

20 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
21 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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