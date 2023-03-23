وزير الإسكان: ترسية مناقصة جنوب صباح الأحمد السكنية للطرق والبنية التحتية

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بترسية المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية.

وأضاف الوزير العجمي في تصريح صحافي اليوم، أنه تم طرح أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية وخزانات الأمطار للمدينة بتاريخ 25 سبتمبر من العام 2022، وأقفل تاريخ تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 12 يناير الماضي، مشيراً إلى انه استجابت 17 شركة لشراء المستندات الخاصة بها، بينما بلغ الشركات المتقدمة في الوقت 14 شركة فقط.

وأوضح العجمي أنه بعد الدراسة تمت الترسية على أقل الأسعار التي تقدّمت بها 14 شركة، حيث انتهى الاختيار على شركة «المقاولون العرب الكويتية»، بمبلغ وقدره 112 مليوناً و789 ألفاً و76 ديناراً.

ويقع المشروع الخاص بالمدينة الجديدة على بُعد 80 كيلو متراً جنوب مدينة الكويت، بمساحة تصل إلى 61.5 كم2.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ الأعمال تستمر لـ 1095 يوماً، وتشمل تنفيذ طبقات الأسفلت الأولى والثانية والثالثة «السطحية» لكامل الطرق الرئيسية في المشروع، على مساحة أكثر من مليون متر مسطح أسفلت. بعد ان تتم إزالة البحيرة القائمة وعمل ما يلزم من معالجة للتربة من قبل الشركة الفائزة.

ولفت العجمي إلى أنه من مكونات المشروع كذلك «تنفيذ شبكات خدمات البنية التحتية للطرق الرئيسية»، ومنها شبكة الأمطار، شبكة الصرف الصحي، وشبكة الري، وشبكة المياه المعالجة، وشبكة المياه المالحة، وشبكة المياه العذبة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المرورية اللازمة للمشروع.

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