مسؤولو بايرن يرفضون التعليق على أنباء رحيل ناجلسمان

وصل مسؤولو بايرن ميونخ، لمقر النادي ولكنهم لم يعلقوا على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن العملاق البافاري سينهي ارتباطه بجوليان ناجلسمان، مدرب الفريق، وسيتعاقد مع توماس توخيل بدلا منه.

ولم يعلق هيربرت هاينر رئيس النادي ولا الرئيس التنفيذي أوليفر كان ولا حسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، بشأن التقارير المتواترة فور وصولهم.

وذكرت التقارير أن ناجلسمان، الذي انضم لبايرن في 2021 من لايبزيج بعقد حتى 2026، بات مضطرا للرحيل بعد خسارة بايرن الصدارة لبوروسيا دورتموند عقب السقوط (1-2) أمام باير ليفركوزن.

ويستضيف بايرن ميونخ فريق دروتموند في مباراته المقبلة في الأول من نيسان/أبريل، كما يلعب الفريق في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا.

وتولى توخيل تدريب دورتموند حتى 2017 وفاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2021 مع تشيلسي، حيث اضطر للرحيل في أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي تي في" أن مسؤولي بايرن سيبلغون ناجلسمان برحيله مساء اليوم.

فيما قالت مجلة "كيكر" إن توخيل سيوقع على عقده مع بايرن في وقت لاحق اليوم الجمعة أو غدا السبت.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن توماس توخيل سيقود مران الفريق يوم الاثنين المقبل.