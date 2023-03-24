حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.