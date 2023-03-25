حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 26 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 16°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 7   قدم.
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