محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 26 مارس 2023

25 مارس، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
26 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 7 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق