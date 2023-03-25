حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 26 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 7 قدم.