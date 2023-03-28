بلدية الكويت: تحرير محضر مخالفة بحق مقاول موقع انهيار التربة بالعارضية الصناعية

قالت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء إن الفريق الرقابي في ادارة السلامة بمحافظة الفروانية قام بتحرير محضر مخالفة بحق المقاول المسؤول عن الموقع الذي شهد انهيار التربة في منطقة العارضية الصناعية.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن الفريق الرقابي قام بالكشف على موقع انهيار التربة إذ تبين انه مبنى قيد الانشاء في مرحلة حفر السرداب ويوجد لدى المقاول رخصة سلامة ورخصة تشوين سارية المفعول.

وأضافت أنه من خلال الصور الملتقطة قبل انهيار التربة وجود تدعيم من ناحية الشارع مكان الانهيار إذ تم وقف الأعمال وذلك لسلامة المارة والخدمات.