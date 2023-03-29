بلدية الكويت: إزالة 129 مخيما بالمنطقتين الشمالية والجنوبية

قالت بلدية الكويت اليوم الأربعاء إن الحملات التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن إزالة 129 مخيما بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وأكدت البلدية في بيان صحفي استمرار الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء والأحمدي لإزالة المخيمات تزامنا مع انتهاء موسم التخييم في 15 مارس الجاري.

ودعت الجميع إلى الالتزام بإزالة المخيمات قبل أن تصلها آليات البلدية لإزالتها ومن ثم يتم عمل (بلوك) للتأمين لأصحاب المخيمات.