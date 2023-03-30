محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 مارس 2023

30 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
31 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار .

الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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