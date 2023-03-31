هل اقترب ميسي فعلاً من برشلونة؟ تصريحات تشافي ومسؤول تفاجئ الجميع

يبدو أن قضية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق برشلونة باتت حديث الصحف الإسبانية في الأيام الأخيرة، في ظل سعي النادي “الكتالوني” لعودة “البولغا” إلى صفوفه، خصوصاً في ظل رفضه تجديده عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الجمعة، تصريحات مفاجئة لكل من مدرب النادي “الكتالوني” تشافي هيرنانديز، وكذلك نائب رئيس الفريق رافا يوستي، اللذين صرحّا برسالتين مباشرتين واضحتين أن صفقة ميسي ليست مستبعدة.

وقال المدرب تشافي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فريق برشلونة وإلتشي، السبت، في الدوري الإسباني، ونشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن عودة ميسي. أنا أتحدث معه كثيراً، هو موضوع نتعامل معه حالياً”.

ميركاتو

في المقابل، نشرت الصحيفة الإسبانية تصريحات لنائب رئيس فريق برشلونة رافا يوستي والتي قال فيها “نحن نتواصل مع بيئة ليونيل ميسي. ليو يعرف مدى تقديره هنا في الفريق وأنا سأسعد كثيراً بعودته. بالتأكيد ميسي يُحب برشلونة والمدينة، وعليه، أتمنى أن نجد الحل الأفضل لكي يُتابع اللاعب صناعة التاريخ هنا”.

وطبعاً ستكون هذه التصريحات بمثابة مفاجأة كبيرة لجماهير فريق برشلونة المتحمسة كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفكرة عودة ميسي إلى النادي “الكتالوني”، فهل بدأت إدارة الفريق جدياً في العمل على إعادة “البولغا” إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو”؟