توج نادي الكويت اليوم الاثنين بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد للمرة ال11 على التوالي وال13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره برقان بنتيجة (41 – 31).

وشهد الموسم الحالي تنافسا كبيرا بين الاندية اذ لم يحسم لقب البطولة حتى الجولة الاخيرة من الدوري بعد تصدر الكويت برصيد 34 نقطة ثم القادسية بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة.

وحصد الكويت لقبه ال13 في تاريخه متصدرا السجل التاريخي للدوري واتى العربي ثانيا ب10 القاب وكاظمة ثالثا ب7 القاب والقادسية والصليبيخات ب5 القاب واخيرا الفحيحيل ب4 القاب.