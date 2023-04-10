“المعلومات المدنية”: 100 ألف مواطن نقلوا عناوينهم إلى 7 مناطق جديدة

كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن أكثر من 100 ألف مواطن من الكويتيين نقلوا بياناتهم إلى المناطق السكنية الجديدة التي وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أصحاب الطلبات الإسكانية منذ عام 2010 حتى الآن.

وسجل تواجد الكويتيين في مدينة صباح الأحمد الموزعة على 5 ضواحٍ 50464 مواطناً انضموا إلى إجمالي عدد السكان المسجلين في محافظة الأحمدي، إضافة إلى 402 مواطن مسجلين في الخيران السكنية.

كما انتقلت عناوين السكن لـ 34016 مواطناً إلى مدينة جابر الأحمد، التي انضم سكانها تحت مناطق محافظة العاصمة، إضافة إلى 7803 مواطنين في شمال غرب الصليبخات. وفي محافظة الفروانية، انضمت منطقة غرب عبدالله المبارك التي تحوي 5201 قسيمة سكنية جديدة، في حين بلغ إجمالي عدد المواطنين المنتقلة عناوينهم إليها 4317 مواطناً. ورغم استمرار العمل في بناء مدينة المطلاع السكنية وجهوزية عدد بسيط من مساكنها، فإن 77 مواطناً نقلوا عناوينهم إليها، في حين انضمت المنطقة تحت غطاء مناطق محافظة الجهراء.

وينتظر حالياً إضافة منطقة جنوب عبدالله المبارك التي انتهى عدد كبير من سكانها من بناء قسائمهم والبالغ إجماليها 3260 قسيمة سكنية.

يذكر أن إجمالي عدد القسائم السكنية التي وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المواطنين ضمن المناطق الـ 7 المذكورة يبلغ 59227 وحدة سكنية.

المصدر : القبس