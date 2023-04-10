“المسجد الكبير”: مستعدون لاستقبال المصلين لصلاة القيام يوم غد الاثنين

قال مدير ادارة المسجد الكبير التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية علي شداد اليوم الاحد ان المسجد الكبير على اتم الاستعداد لاستقبال المصلين لصلاة القيام يوم غد الاثنين بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

وذكر شداد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ادارة المسجد الكبير ستستقبل المصلين لليالي ال10 الاواخر بجدول معد مسبقا لقراء من دولة الكويت وجدول الوعاظ ما بين الركعات لتهيئة الاجواء الايمانية.

واوضح ان المسجد الكبير اعد عيادات بطواقم كاملة ووضع خيمة خارجية ونادي خاص للفتاة بالاضافة الى انشطة اخرى بالتعاون مابين الوزاراة والمؤسسات المعنية بخدمة المصلين.

واضاف انه تم فتح جميع مواقف شركة المرافق العمومية مجانا لمصلي المسجد الكبير والواقعة بجانبه بعد الساعة ال 12 من منتصف الليل.

واشار الى انه تم توفير باصات لنقل المصلين من المواقف إلى بوابة المسجد الرئيسية كما تم تخصيص مواقف خاصة للمعاقين في بورصةالكويت والمبنى المجاور له وسيارات صغيرة خاصة بنقل المعاقين وكبار السن.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المنظمة في المسجد الكبير لخدمة المصلين بالشكل المطلوب وعدم الصلاة بالاماكن غيرالمخصصة.

يذكر ان المسجد الكبير توقف عن استقبال المصلين لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة (كورونا) وأعمال الصيانة ليفتح المسجد أبوابه بحلة جديدة مع حلول الشهر الفضيل بعد تغييرات جذرية فيه من الداخل.