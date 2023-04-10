محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 11 أبريل 2023

10 أبريل، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
11 أبريل 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:
معتدل و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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