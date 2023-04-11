“السكنية”: تسليم “لمن يهمه الأمر” الخاصة بآخر 9769 قسيمة في “المطلاع” بدءاً من 26 الجاري

أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح، عن جاهزية فرق المؤسسة لتسليم 9769 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم السكنية ضمن 4 ضواح في مدينة المطلاع السكنية، وذلك تمهيدا لإصدار أوامر البناء.

وأضاف الرويح، في تصريح صحافي، أن المؤسسة ستبدأ تسليم الشهادات للمواطنين أصحاب القسائم في 26 أبريل الجاري، موضحا أن التقديم للحصول على الشهادات سيكون عبر تطبيق «سهل» الحكومي ومن ثم تسلم الشهادات مع المخطط الخاص بالقسيمة «كروكي الخدمات».

وقال: المؤسسة ستسلم الشهادات تباعا للقسائم السكنية بدءا من الضاحية الأولى N1 في مدينة المطلاع بإجمالي 2409 قسائم، ومن ثم الإعلان عن موعد استقبال أصحاب قسائم الضاحية الرابعة N4 بإجمالي 2590 قسيمة.

وذكر: في المرحلة الثالثة من الاستدعاء ستتم دعوة 2367 مواطنا من أصحاب القسائم في الضاحية الثالثة N3 لتسلم شهاداتهم تليها 2403 قسائم في الضاحية الثانية N2 والأخيرة من مدينة المطلاع.

وأشار الرويح إلى أنه ومع إتمام تسليم شهادات البناء في الضواحي الأربع تكون المؤسسة قد أتمت تسليم جميع قسائمها السكنية في مشروع مدينة المطلاع السكنية لأهالي أصحاب الطلبات بإجمالي 28288 قسيمة سكنية.

وأكد ضرورة متابعة الإشعارات في «سهل»، حيث سيرسل من خلاله إشعار عند إعلان الاستدعاء والانتهاء من المعاملة، كما يتعين على أصحاب القسائم المشمولين بتسلم الشهادات ضرورة تحديث رقم الهاتف، لاسيما من لم يحدثه لاستكمال إجراءات التقديم على المعاملة.

وبين أن عملية التقديم ستكون منظمة وسلسة عبر تطبيق «سهل» الحكومي، حيث سيتمكن أصحاب القسائم من استخراج شهادات «لمن يهمه الأمر»، بالإضافة إلى المخطط الخاص بالقسيمة «كروكي الخدمات» مع إمكانية طباعتها دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

وأوضح أن استمرار عمليات تسليم الشهادات في كل ضاحية سكنية لمدة أسبوعين هي من الإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة في الضواحي السابقة لإتاحة المجال لأصحاب القسائم الواردة أسماؤهم ضمن الاستدعاءات للحصول على شهاداتهم ومتابعة ملاحظاتهم إن وجدت.