قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الطقس تبدأ تدريجيا عصر اليوم الأربعاء حتى ظهر غد الخميس تكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق وتبلغ ذروتها مساء اليوم حتى ظهر غد.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تلك الحالة سببها مرور منخفض جوي سطحي قادم من شمال غرب البلاد يتزامن مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق مع تساقط حبات البرد أحيانا ونشاط للرياح تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مع انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وتوقع القراوي أن يطرأ انخفاض واضح في درجات الحرارة غدا لتصل لما بين 22 و24 درجة مئوية بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى على أن تعاود الارتفاع التدريجي من يوم الجمعة المقبل ويبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من عصر غد.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة www.met.gov.kw وتطبيقها الرسمي على الهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.