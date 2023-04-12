حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 13 أبريل 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.