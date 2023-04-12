حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 13 أبريل 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 18°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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