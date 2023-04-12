محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 13 أبريل 2023

12 أبريل، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
13 أبريل 2023

حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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