تأجيل لقاء السالمية و الفحيحيل بسبب تقلبات الطقس

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل لقاء (السالمية) و (الفحيحيل) المقرر اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ21 من الدوري الممتاز (دوري زين) نظرا لتقلبات الطقس والحالة المطرية التي تشهدها البلاد.

وذكر (الاتحاد) عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه سيتم تحديد موعد لاحق للمباراة التي كانت مقررة على ملعب نادي الشباب.

وتتأثر الكويت بحالة مطرية بدأت تدريجيا مساء أمس الثلاثاء ويتوقع استمرارها حتى عصر يوم غد الخميس وتكون متفاوتة الشدة غزيرة على بعض المناطق على أن تبلغ ذروتها اليوم حتى ظهر الغد بحسب تحذير سابق لإدارة الأرصاد الجوية.