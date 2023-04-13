رئيس الوزراء يطّلع على إجراءات مسجد بلال بن رباح في العشر الأواخر

قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، ليل أمس، بزيارة إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق، اطّلع سموه خلالها على سير عملية التأمين والنقاط الأمنية والإجراءات المتّبعة من رجال وزارة الداخلية، بُغية التسهيل على المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، أن سمو رئيس الوزراء استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس عن جاهزية رجال الأمن، والتنسيق المتواصل بين الأجهزة الأمنية الميدانية، من خلال تمركز الدوريات الثابتة والمتحركة أمام المساجد، لتوفير كل سبل الأمن والطمأنينة.