محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 24 أبريل 2023

23 أبريل، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
24 أبريل 2023

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار المحمول .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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