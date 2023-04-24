حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 25 أبريل 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
25 أبريل 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .
ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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