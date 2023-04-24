حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 25 أبريل 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .



ليلاً:

معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 34°

الحرارة الصغرى: 22°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.