محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 25 أبريل 2023

24 أبريل، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
25 أبريل 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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