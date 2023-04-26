“الائتمان”: 100 مليون دينار اجمالي القروض المصروفة في الربع الأول من 2023

قال بنك الائتمان الكويتي إن إجمالي القروض المصروفة من البنك بلغت 100 مليون دينار كويتي (نحو 330 مليون دولار امريكي) خلال الربع الاول من العام الحالي.

وقالت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق العتيبي التقى بالمدير العام للبنك زينب الجيران وادارة البنك اليوم واستمع الى شرح مفصل بالأعمال التي يقوم بها.

وأضافت الخشتي أن الوزير العتيبي استمع من قيادي البنك إلى استراتيجية البنك وخططه المستقبلية والاهداف التي يسعى لتحقيقها في المرحلة المقبلة سواء المتعلقة بخططه الانشائية والتمويلية أو بخدماته الالكترونية والرقمية.

وأكدت الخشتي جاهزية البنك لتمويل القطاعات المقرر توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية إذ تم شرح دراسة سيولة البنك وقدرته التمويلية للوزير العتيبي.

وأوضحت أن عدد الخدمات الالكترونية المقدمة من البنك فاقت 300 ألف خدمة خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة ميكنة خدمات البنك وجعلها متاحة إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وحث الوزير العتيبي بحسب البيان قيادي البنك على تقديم أفضل خدمة للمواطن حماية لأواصر الأسرة الكويتية لتوفير السكن الملائم وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك بأيسر السبل.