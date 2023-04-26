“السكنية”: بدء استقبال أذونات البناء بأربع ضواح في المطلاع

أعلن رئيس تطبيق سهل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عثمان السعيد تدشين المؤسسة خدمة استقبال طلبات أذونات البناء في مشروع مدينة المطلاع السكنية، والتي تشمل الضواحي N1 وN2 وN3 وN4.

وبين السعيد، في تصريح صحافي، أنه بناء على الخطة التي وضعتها المؤسسة لاستقبال المواطنين، من 26 أبريل حتى 20 يونيو لعام 2023، تم فتح باب الطلبات عبر تطبيق سهل الحكومي.

ولفت إلى أن عدد القسائم المشمولة 9769 قسيمة في الضواحي الأربع، وتقديم الأذونات عبر «سهل» دون الحاجة لحضور مبنى المؤسسة، علما أن البداية ستكون لقسائم الضاحية N1 من 26 أبريل إلى 7 مايو، والضاحية N4 من 10 إلى 23 مايو، والضاحية N3 من 24 مايو إلى 6 يونيو، والضاحية N2 من 7 إلى 20 يونيو.

وشدد على ضرورة إنجاز المعاملة عبر تطبيق سهل بإرفاق المستندات المطلوبة، وانتظار الإشعارات، مضيفا أن هناك فئات مستثناة من تقديم الخدمة عبر تطبيق سهل، ويمكن حضورها، مثل فئة ذوي الهمم وفئة أصحاب الوكالات.