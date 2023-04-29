حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 30 أبريل 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 23°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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